La violencia no da tregua en Mar del Plata. Cuando todavía resonaban los ecos de los últimos ataques a tiros al “Gordo” Peralta, en un ajuste de cuentas en el barrio José Hernández, durante la madrugada de este martes se confirmó el crimen número 12 del año: un hombre de 44 años fue asesinado de un balazo en el cuello en el barrio Peralta Ramos Oeste, a metros de la plaza, en la zona de Hernandarias al 6000 y Dellepiane.

El hecho se conoció cerca de las 3 de la mañana, tras un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre una persona herida de arma de fuego. Cuando los efectivos arribaron al lugar, la víctima ya no tenía signos vitales. Según las primeras versiones, el presunto autor del disparo sería alguien del entorno del fallecido, lo que refuerza la hipótesis de un conflicto previo.

Este nuevo homicidio se suma a una semana marcada por la brutalidad. Días atrás, el cuerpo de Mercedes Rosa Del Luca (57) fue hallado en un descampado de Punta Mogotes. En un principio, la escena no mostraba señales evidentes de agresión, pero la autopsia reveló lesiones en la tráquea compatibles con asfixia. La fiscal Constanza Mandagarán encuadró el caso como femicidio y ordenó la detención de Ramón Darío Gómez (48), pareja de la víctima, quien está imputado por homicidio doblemente agravado y permanece alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

El espiral de sangre continuó en Bosque Grande, en un sector señalado como punto de venta de drogas en inmediaciones de Tripulantes del Fournier entre Polonia y Rufino Inda. Allí fue asesinado Uriel Martín Alfonso (23) en medio de una balacera. El joven alcanzó a llegar por sus propios medios a la comisaría 16ª y luego fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde murió antes de la medianoche. El fiscal Alejandro Pellegrinelli investiga si el trasfondo estuvo vinculado a una discusión por drogas o a la sustracción de una motocicleta.

El homicidio número once había sido el de Matías Peralta (27), baleado pocas horas después de recuperar la libertad. Circulaba en una camioneta por el barrio José Hernández cuando fue interceptado y atacado a tiros desde otro vehículo y luego desde una moto. Gravemente herido, también fue trasladado al Hospital Interzonal, pero falleció pese a los intentos médicos.

Con 12 crímenes en menos de dos meses, el arranque de 2026 expone un escenario alarmante. El año pasado cerró con 34 asesinatos en la ciudad, en episodios que incluyeron femicidios, disputas armadas, homicidios en ocasión de robo y enfrentamientos vinculados al delito. Hoy, la mayoría de las víctimas vuelven a ser hombres jóvenes y varios expedientes apuntan a conflictos interpersonales atravesados por la violencia y el narcotráfico. Las cifras no son frías estadísticas: son señales de una ciudad donde las balas y la impunidad marcan el pulso cotidiano.