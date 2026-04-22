Un ciudadano argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro tras insultar a una joven en un supermercado del barrio de Copacabana, en un episodio ocurrido el lunes que derivó en la intervención policial y en el dictado de prisión preventiva por parte de la Justicia local.

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El acusado, identificado como José Luis Haile, protagonizó el incidente en una sucursal del comercio Mundial, donde, según la denuncia, se quejó por demoras en la apertura de cajas y mantuvo una discusión con una trabajadora del lugar, a quien habría insultado con expresiones discriminatorias.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, el hombre comenzó a increparla mientras ella se encontraba en la fila. Tras el cruce, otro argentino presente dio aviso a la Policía, que procedió a su detención y traslado a una comisaría de la zona.

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Luego de la audiencia de control, la Justicia brasileña resolvió dictar la prisión preventiva para Haile, quien permanece alojado en una unidad penitenciaria en el sector norte de la ciudad, mientras continúa el proceso judicial.

Según trascendió, el acusado reside en el exterior desde hace dos años y en redes sociales manifestaba afinidad por la ciudad brasileña.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas