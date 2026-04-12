Otro accidente en Mar del Plata: choque entre motos con una víctima mortal
Al arribar al lugar, personal de un móvil constató el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 50 años.
Un nuevo siniestro vial con consecuencias fatales se registró en Mar del Plata. El hecho ocurrió en la intersección de Cerro Lanín e Isla Candelaria, donde colisionaron dos motovehículos.
Según las primeras informaciones, un llamado de emergencia alertó sobre el accidente y señaló que uno de los involucrados se encontraba inconscientes.
Además, equipos del SAME asistieron y trasladaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) a dos hombres con politraumatismos y heridas sangrantes. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, elevando a dos el número de víctimas fatales.
En el lugar trabajaban efectivos policiales y se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes que permitan determinar las causas del siniestro.