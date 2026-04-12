Un nuevo siniestro vial con consecuencias fatales se registró en Mar del Plata. El hecho ocurrió en la intersección de Cerro Lanín e Isla Candelaria, donde colisionaron dos motovehículos.

Según las primeras informaciones, un llamado de emergencia alertó sobre el accidente y señaló que uno de los involucrados se encontraba inconscientes.

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Además, equipos del SAME asistieron y trasladaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) a dos hombres con politraumatismos y heridas sangrantes. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, elevando a dos el número de víctimas fatales.

En el lugar trabajaban efectivos policiales y se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes que permitan determinar las causas del siniestro.

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