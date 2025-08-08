El Campeonato Mundial U21 sigue adelante para Las Panteritas con muy buenos resultados iniciales que hacen ilusionarse al conjunto nacional que buscar en primera instancia su pasaje a octavos de final.

En la segunda jornada el Seleccionado Argentino se enfrentó con Puerto Rico y se impuso por 3-0 gracias a parciales 25-23, 25-23 y 25-21 para lograr por segunda vez el mismo marcador en el certamen.

La marplatense Morena Chiappero formó parte del equipo inicial que salió a cancha y terminó aportando un punto para sus compañeras. La que más aportó en ese sentido fue Bernardita Aguilar que terminó como máxima anotadora con 19 puntos.

El próximo encuentro elevará notablemente la vara de oposición dentro del torneo ya que se enfrentarán el sábado a la medianoche de nuestro país con Serbia en el tercero de los cinco partidos de esta primera fase.

El objetivo es terminar entre los cuatro mejores de la Zona A en el certamen entre los seis participantes por lo que una victoria más podría dejar a las chicas en una muy buena posición de lograr el pasaje a los octavos de final.

Argentina: Cabrera (4), Chiappero (1), Margaria (6), Garibaldi (11), Bednarek (11), Aguilar (19), De la Fuente (L). Ingresaron: Detzel (1), Martínez Casas (4), Franco (2), Studer (1), Routabol (-).

MUNDIAL U21 FEMENINO

Argentina vs. Canadá 3-0 (25-19, 26-24, 25-15)

Argentina vs. Puerto Rico 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

9/8, 00hs – Argentina vs. Serbia

11/8, 00hs – Argentina vs. Vietnam

12/8, 09hs – Indonesia vs. Argentina