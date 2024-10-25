Tal como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, Mar del Plata tendra una jornada de temperaturas frescas con una máxima de 15° y una mínima de 9°.

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También se espera inestabilidad von chaparrones durante el mediodía y tarde de este viernes.

El viento predominará del sur con ráfagas de 70-78 por la tarde y 51-59 por la noche.

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