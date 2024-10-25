Otra vez sopa: llueve en la ciudad
Para este viernes, se esperan chaparrones durante la tarde con una máxima de 15 grados.
Tal como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, Mar del Plata tendra una jornada de temperaturas frescas con una máxima de 15° y una mínima de 9°.
También se espera inestabilidad von chaparrones durante el mediodía y tarde de este viernes.
El viento predominará del sur con ráfagas de 70-78 por la tarde y 51-59 por la noche.
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