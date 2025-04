El fútbol marplatense sigue desarrollando fin de semana tras fin de semana, un Torneo Apertura “Juan Quesada” que tiene una interesante competencia por la clasificación a la próxima ronda y, principalmente, la lucha por los primeros lugares.

Esta vez se programó la fecha 8 de la fase regular donde los equipos que están en la cima quieren seguir con su buen paso hasta el momento donde algunos no resignaron unidades y otros, han perdido muy pocas.

En la Zona “A”, los dos que están más arriba no perdieron puntos aún. Deportivo Norte esta vez tendrá que jugar de visitante frente a un Talleres que no ha tenido un muy buen inicio de campeonato (excepto por la goleada ante Almagro Florida) y San Isidro vuelve a su casa para recibir a Libertad que ganó 2 de 7 partidos y está en la mitad de la tabla.

Detrás de ambos, aparece Banfield que también está haciendo un muy buen torneo y está al acecho esperando algún tropiezo de los punteros. En este caso, el “Taladro” marplatense será local de Nación que apenas pudo ganar un partido de la temporada.

En el caso de la Zona “B”, Argentinos del Sud quiere conservar el liderazgo aunque tiene escoltas que le están pisando los talones. En un choque de extremos, el líder será local del último, General Mitre que todavía no sumó unidades.

Círculo Deportivo y River no quieren perder el paso y para ello, el “papero” jugará en Otamendi ante El Cañón y el “millonario” visitará a Independiente que todavía se encuentra en la zona baja de la tabla.

PROGRAMACIÓN - OCTAVA FECHA - TORNEO APERTURA 2025 “JUAN QUESADA”

SÁBADO 19 DE ABRIL DE 2025

Cancha: General Mitre - Colegiales vs San Lorenzo

Sexta (12:15hs): S. Ruíz Díaz, Zagaglia y Ramírez

Quinta (14hs): Zagaglia, S. Ruíz Díaz y Ramírez

Primera (16hs): Funes, Zagaglia y S. Ruíz Díaz

Cancha: Banfield - Banfield vs Nación

Sexta (12:15hs): Tua, Rua y Montero

Quinta (14hs): Rua, Tua y Montero

Primera (16hs): Martínez, Rua y Tua

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs Almagro Florida

Sexta (12:15hs): Galante, Romero, Vega

Quinta (14hs): Romero, Galante y Vega

Primera (16hs): Miranda, Romero y Galante

Cancha: Boca - San Isidro vs Libertad

Sexta (12:15hs): Brizuela, López y Díaz Furet

Quinta (14hs): López, Brizuela y Díaz Furet

Primera (16hs): Abboud, López y Brizuela

Cancha: Talleres - Talleres vs Deportivo Norte

Sexta (12:15hs): Ferreyra, Contreras y C. Ruíz Díaz

Quinta (14hs): Contreras, Ferreyra y C.Ruíz Díaz

Primera (16hs): C. Ruíz Díaz, Contreras y Ferreyra

Cancha: Almagro Florida - Los Andes vs Quilmes

Quinta (14hs): Lunegro, Iza y Arias

Primera (16hs): Iza, Lunegro y Arias

Cancha: River - San José vs Kimberley

Sexta (12:15hs): Oliver, Sampietro y Ruíz

Quinta (14hs): Sampietro, Oliver y Ruíz

Primera (16hs): Rojas, Sampietro y Oliver

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Chapadmalal

Quinta (14hs): Arrendazzi, Nuesch y Torias

Primera (16hs): Nuesch, Arrendazzi y Torias

Cancha: Independiente - Independiente vs River

Sexta (12:15hs): Bravo, Luxen y Alibrando

Quinta (14hs): Luxen, Bravo y Alibrando

Primera (16hs): Mella, Luxen y Bravo

Cancha: Atlético Mar del Plata - Atlético MDP vs General Urquiza

Sexta (12:15hs): Costanzo, García, C. Martínez

Quinta (14hs): García, Costanzo y C. Martínez

Primera (16hs): Mustafá, García y Costanzo

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Boca

Sexta (12:15hs): Díaz, Óngaro y Cajal

Quinta (14hs): Óngaro, Díaz y Cajal

Primera (16hs): Cajal, Óngaro y Díaz

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs Al Ver Verás

Sexta (12:15hs): Correa, Baquero y Ordóñez

Quinta (14hs): Baquero, Correa y Ordóñez

Primera (16hs): Chávez, Baquero y Correa

Cancha: Círculo - Círculo Deportivo vs El Cañón

Sexta (12:15hs): Monsalves, Ghiglione y Cardozo

Quinta (14hs): Ghiglione, Monsalves y Cardozo

Primera (16hs): Cingolani, Ghiglione y Monsalves

Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos del Sud vs General Mitre

Sexta (12:15hs): Spognardi, Scuffi y Olivares

Quinta (14hs): Scuffi, Spognardi y Olivarez

Primera (16hs): Llona, Scuffi y Spognardi