Un acampe ilegal fue levantado hoy por agentes policiales en el predio conocido como la Canchita de los Bomberos, donde personas a bordo de tres vehículos tipo motorhome que pernoctaban en el lugar. Ocurre a los pocos días de que fuera desbaratado un estacionamiento apócrifo montado también en ese espacio público.

El procedimiento, a cargo de efectivos de la Comisaría Primera, consistió en la identificación de los propietarios de los tres vehículos que se encontraban estacionados y pernoctando en el predio de Dardo Rocha y Florisbelo Acosta, una actividad no permitida según la normativa vigente del Ejecutivo Municipal.

Los ciudadanos identificados fueron cuatro hombres de 34, 50, 53 y 71 años, dos de ellos residentes locales y dos turistas provenientes de Posadas y Lanús, respectivamente. Tras cursar los datos de los vehículos y de los conductores por el sistema informático, los resultados fueron negativos, sin registrarse pedidos ni irregularidades adicionales.

Como resultado del operativo, se labraron las correspondientes actas de infracción por “acampe ilegal en la vía pública” y se notificó a los responsables que este tipo de vehículos deben pernoctar desde la calle Estrada hacia la zona norte de la ciudad. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal de General Pueyrredon.

