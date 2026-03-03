Un Aldosivi que todavía no consigue ganar en lo que va del torneo.

El “Taladro” encontró la diferencia gracias a dos golazos casi calcados de Lautaro Gómez uno en cada tiempo, a los 36’ y 73’ quien fue la gran figura de la noche en el Sur. Tres puntos vitales en la pelea por la permanencia frente a un rival directo que llega cada vez más golpeado.

El conjunto marplatense tuvo la pelota en el arranque del primer tiempo, y en gran parte del desarrollo del partido, no logró traducir esa posesión en situaciones de peligro. Banfield, en cambio, fue práctico y contundente: con pocos pases lograba quedar mano a mano frente a Werner, y con apenas un par de llegadas claras le alcanzó para sentenciar el encuentro.

Con esta nueva derrota, Aldosivi continúa último en la Zona B con apenas tres puntos. Por su parte, el equipo de Pedro Troglio suma 10 unidades en el Torneo Apertura, toma aire en la lucha por mantener la categoría y, además, se mete en puestos de playoffs

Aldosivi sigue sin ganar, profundiza su mal desempeño en el torneo , apenas marcó solo dos goles en seis partidos, sufre la falta de efectividad y de profundidad. No le encuentra solución con un plantel extenso, no puedo sumar en el sur de la provincia de Buenos Aires.

🔥 DOBLETE DE GOLAZOS DE VOLEA DE ZURDA DE LAUTARO GÓMEZ



⚽ El 10 de Banfield se lución en el triunfo 2-0 ante Aldosivi en la fecha 8 de la Zona B del #TorneoApertura



👏 ¿Cuál te gustó más? pic.twitter.com/W146fmFkq6 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026