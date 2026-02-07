El ex viceministro de Justicia de Rusia, Sergei Tropin, fue hallado muerto en el baño de su departamento del centro de Moscú, informaron las agencias estatales TASS y RIA. Las autoridades señalaron que no se observaron signos de muerte violenta y que se investigan las causas del deceso.

Ads

El cuerpo fue encontrado en un inmueble ubicado en Calle Krasnogvardeiskaya N°3, según información de REN TV reproducida por The Moscow Times y News.ro. Los servicios de emergencia indicaron que la causa preliminar del fallecimiento habría sido por ahogamiento.

“No se observan signos de muerte violenta. Se están determinando las causas de la muerte”, declaró un funcionario de los servicios de emergencia citado por TASS. Las primeras pericias no detectaron indicios de criminalidad y no se informó oficialmente la edad de Tropin ni la existencia de problemas de salud previos.

Ads

Puede interesarte

Tropin ocupó el cargo de viceministro de Justicia entre 1996 y 1997, durante la presidencia de Boris Yeltsin.

El hecho se suma a una serie de muertes recientes de altos funcionarios y empresarios rusos ocurridas en circunstancias poco claras. El mes pasado fue hallado sin vida Alexei Sklyar, ex viceministro de Trabajo, en un barrio exclusivo de Moscú; según TASS, se trató de un suicidio respaldado por un mensaje en Telegram.

Ads

En el mismo período murieron un oligarca y un diplomático ruso en Chipre. A fines de septiembre de 2025, Aleksandr Fedotov, ex presidente del Comité para el Desarrollo de Infraestructura de Transporte de San Petersburgo, cayó desde la ventana de un hotel en el aeropuerto Sheremétievo. Un día antes, Boris Avakian, ex vicepresidente del Servicio Federal de Registro, Catastro y Cartografía, fue hallado con una herida de arma blanca en el consulado armenio de San Petersburgo.

Puede interesarte

En julio de 2025, Roman Starovoit, ministro de Transporte, se quitó la vida tras ser destituido, y su adjunto Andrei Korneichuk murió poco después de un paro cardíaco. Durante el primer semestre de 2025 también se registraron los fallecimientos de Konstantin Kliuev, Evgeny Golovati, Vladimir Ananiev e Igor Rozhnev en distintos puntos del país y del exterior.

Esta sucesión de muertes ha generado inquietud y especulaciones sobre conflictos internos, investigaciones por corrupción y tensiones dentro de la élite gobernante rusa. Aunque las autoridades suelen descartar la existencia de crímenes, la frecuencia y el perfil de los fallecidos refuerzan las dudas sobre la estabilidad interna del poder en Rusia.

Ads

Fuente: con información de Infobae