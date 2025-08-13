Se cerró una nueva jornada, la penúltima, de la natación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción donde nuevamente, Mar del Plata se subió a un podio en una de las multilaureadas postas argentinas.

Nuevamente fue para Lucía Gauna que se ha llevado ya su cuarta medalla en la competencia (3 de plata y 1 de bronce) integrando las cuartetas argentinas en las distintas distancias y especialidades.

Esta vez fue el turno de la posta 4x200 libres femenina donde la marplatense formó parte de la instancia clasificatoria de la mañana donde lograron el cuarto mejor tiempo de las series para meterse en la final.

Ahí la competencia fue nuevamente mano a mano con Brasil con Gauna como segundo relevo luego de Agostina Hein y antes de Magdalena Portela y Malena Santillan. Fueron primeras hasta el tercer cambio de deportista y en el tramo final, las brasileras volvieron a tener un buen sprint para quedarse con la victoria. El tiempo de las argentinas fue de 8:10.84 minutos, a más de 2 segundos de sus rivales.

En la rama masculina de los 4x200 libres, no hubo clasificación por la mañana sino directamente la final con participación del marplatense Matías Chaillou. Esta vez, el equipo nacional no pudo pelear por el podio y terminó en el quinto puesto con un registro de 7:39.12 minutos. El oro fue nuevamente para Brasil escoltado por México y Chile.

Quedará solamente el relevo 4x100 combinado masculino y femenino como últimas pruebas con participación marplatense en los ASU2025.