Desde las 7, se inició un nuevo paro de controladores aéreos, con cancelaciones y demoras en los vuelos. La protesta, se extenderá en dos tandas horarias y se espera que afectará a más de 15.000 pasajeros.

Por la media de fuerza escalonada, que arrancó el viernes y se extenderá en distintas franjas horarias hasta el sábado 30, Aerolíneas Argentinas modificó su programación. Para hoy que canceló 82 vuelos de cabotaje y reprogramó otros 96.

“Aerolíneas Argentinas informa que su programación para el día 26 de agosto se verá nuevamente alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA. Dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y 96 vuelos con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15.000 pasajeros", señalaron.

La medida impedirá despegues de todo tipo en el país, entre las franjas horarias de 7 a 10 y de 14 a 17. “La naturaleza de la medida incidirá en los horarios de arribos y partidas de toda la jornada”, agregaron.

Cronograma de huelga de los controladores aéreos (Foto: Atepsa)

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, continuó el comunicado a través del sitio Aviación en Argentina.

Tras la jornada de este martes, el gremio prevé un nuevo paro el jueves 28 de agosto, donde se impedirán los despegues entre las 13 y las 16.

En tanto, el sábado 30, terminará la medida de fuerza con dos paros de controladores, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22 horas.

Fuente: TN