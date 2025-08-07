La Reserva de Aldosivi cayó 1-0 en su visita a Barracas Central en el marco de la cuarta fecha del Torneo Proyección Clausura.

Foto: Prensa Aldosivi

La primera etapa fue pareja, pero locales lograron abrir el marcador a falta de 5 minutos para el entretiempo. Fue Martín Ferreyra el autor del único gol del partido.

En el complemento, Aldosivi no logró desequilibrar con los ingresos de Segundo Fernández, Jaimes, Sasso y Gastaldi y se vuelve de Buenos Aires con las manos vacías.

Con este resultado, se mantienen con 3 unidades en la parte baja de la Zona A. El próximo encuentro será frente a Belgrano de Córdoba.

