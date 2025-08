La manta corta. Argentina venía de una proceso inflacionario muy extenso y ese es uno de los puntos que ataca la política económica actual, con un acierto evidente. Sin embargo, la situación dista de ser la ideal porque a la par se han revelado algunos inconvenientes, cono la recesión y el desempleo. Ante este panorama, el economista Marcelo Corbalán resaltó que como consecuencia, comienza a verse un aumento de los cheques rechazados y falta de fondos en las cuentas.

Corbalán señaló que el rechazo de cheques, tanto físicos como electrónicos, responde principalmente a dos causas: “Se produce, te diría, por dos motivos: o no tenés plata o el cheque tiene algún error de tipo formal. Hoy con la digitalización y con la gran cantidad de e-checks, los errores formales son cada vez menores. El problema es porque no hay fondos. Ese es el punto en las cuentas, es alarmante”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el economista destacó que el incremento de cheques rechazados se acompaña de un aumento en la morosidad de tarjetas de crédito y atrasos en préstamos personales. “Estamos batiendo todos los récords mes a mes a medida que vos vas mirando ese número que va dando el Banco Central”, añadió.

Corbalán explicó que la falta de fondos en las cuentas tiene consecuencias significativas, que van desde multas hasta el cierre de cuentas en casos extremos. También mencionó que los embargos, especialmente por parte de los fiscos, agravan la situación. “Si no pagás la deuda, primero va a cobrar el que tiene embargado y tiene que haber fondos suficientes”, señaló, atribuyendo el problema principal a la recesión que afecta de manera desigual a distintos sectores.

Ante este panorama, el especialista reconoció hacia el futuro que hay avances en la macroeconomía, pero alertó sobre los desajustes en la microeconomía. “Hay un paso que es innegable, que es el de haber ordenado la macroeconomía, que tus gastos sean menores a tus ingresos. Pero eso trajo algunos desajustes en la microeconomía, en las cuestiones más personales”, expresó.

Para mitigar estos problemas, Corbalán propuso dos enfoques: la eficiencia empresarial y el aumento del poder adquisitivo. Sin embargo, señaló limitaciones en ambos. “Eso tiene, para mí, dos patas de arreglo. Una es el trabajo que deberían hacer las empresas, que de hecho lo están haciendo, que es el ajuste, ajustarse la estructura de gastos, ser más eficientes. Eso también tiene un límite. Pero lo que veo por el otro lado es que no aumenta el poder adquisitivo de la gente”, indicó, destacando que sectores como el gastronómico y el turismo enfrentan dificultades debido a la falta de movimiento y los altos costos.

El economista también reflexionó sobre el cambio de paradigma económico, donde la inflación ya no compensa ineficiencias como en el pasado. “Es otro paradigma, es otro juego, es otra cosa. Antes, la inflación te arreglaba algunas ineficiencias. Y ahora la cuestión ha cambiado, con lo cual hay que ver en qué territorio, cuáles son las reglas de juego. Y las reglas de juego, por lo que uno está viendo, es que van a seguir siendo las que están: superávit, baja inflación y, bueno… capitalismo”, confió.

En este contexto, los cheques rechazados y el aumento de la morosidad son consecuencias directas de la falta de capacidad económica. “A la gente no la alcanza, entonces empiezan a venir los cheques rebotados, empieza a aumentar la morosidad en las tarjetas de crédito y en los créditos personales. Y en otro contexto donde todavía el crédito es carísimo y difícil de acceder”, subrayó.

Corbalán abordó el creciente uso de tarjetas de crédito, impulsado por la búsqueda de cuotas y descuentos para enfrentar la inflación, aunque esto no compensa la pérdida de poder adquisitivo ni el aumento del desempleo. “Cierto es que muchos precios están bajando, pero sigue sin alcanzar. Si no, no estarían pasando estos números que estamos viendo y, como está aumentando el desempleo también. No solamente en lo público, en la motosierra, digamos. La motosierra también está pasando en el empleo privado”, concluyó.