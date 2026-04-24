El Concejo Deliberante otorgó el título de Deportista insigne a Lucas Cantó, mediante un acto realizado en el recinto, donde se destacó al atleta “por su destacable desempeño en el jiu-jitsu a nivel nacional e internacional”.

Ads

Cantó expresó con emoción que “ojalá en el futuro pueda volver a este lugar, por un reconocimiento así, que destaque nuevos logros y metas alcanzadas. Vivo en la mejor ciudad del mundo, soy orgullosamente marplatense y a pesar de las ofertas que me han hecho llegar, no pienso irme de acá”.

A sus 23 años, Cantó se consolidó como una figura destacada del jiu-jitsu tanto a nivel local como en circuitos nacionales e internacionales. Inició su formación a los 9 años y convirtió esta disciplina en su estilo de vida, alcanzando los niveles más avanzados del sistema de cinturones: faixa roxa en 2021, faixa marrón en 2022 y faixa preta en 2023, siendo la persona más joven del país en lograr esta última categoría, con 21 años.

Ads

Puede interesarte

En el último año, se convirtió en el primer atleta argentino en firmar contrato con BJJ Stars, evento de jerarquía internacional que se realiza en Brasil. Además, fue certificado como árbitro internacional, lo que lo habilita a desempeñarse oficialmente en competencias de jiu-jitsu.

Asimismo, se ha desempeñado como instructor en distintos seminarios y fue reconocido por la organización Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) como el sexto mejor competidor del país, de acuerdo a su rendimiento deportivo.

Ads