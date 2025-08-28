Tras la agresión sufrida por el presidente Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora, el intendente Federico Otermín repudió el episodio aunque advirtió sobre el fuerte malestar social en el municipio.

Ads

El mandatario local explicó que desde la mañana había manifestado su preocupación por la convocatoria, ya que “muchos vecinos estaban enojados y con vocación de hacer una protesta en la plaza central”. En ese sentido, cuestionó la modalidad de la actividad: “Era raro. Es como pasear por la 9 de Julio un miércoles a la tarde con todo el tránsito”.

Otermín también consideró que la visita de Milei tuvo un carácter electoralista. “Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”, lanzó.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, criticó el operativo de tránsito que implicó el cierre de la avenida Hipólito Yrigoyen, una de las arterias más transitadas del Conurbano. “Fue absurdo interrumpir un día y horario laborable, generando caos para comerciantes, vecinos y padres que iban a buscar a sus hijos al colegio”, señaló.

No obstante, el intendente camporista pidió que el rechazo se exprese en las urnas. “Los que quieran respaldar a los jubilados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud y los que quieran rechazar el modelo de Milei tienen una oportunidad el 7 de septiembre para votar con Fuerza Patria. Esa es la mejor forma de dar un mensaje de amor y paz”, sostuvo.

Ads

El Gobierno nacional, pese al ataque con piedras contra la comitiva presidencial, aseguró que Milei no modificará su agenda y continuará con las recorridas de campaña de cara a las elecciones legislativas.

Fuente: TN