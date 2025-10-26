Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) anunció el lanzamiento del Aquatón 2025, que se desarrollará del miércoles 29 al viernes 31 en el Espacio Comunidad y Energía de EDEA, con la participación de cerca de 1500 alumnos de escuelas públicas y privadas. Esta iniciativa educativa lúdica invita a niños y adolescentes a reflexionar sobre el cuidado del agua y el uso responsable de los servicios sanitarios.

Esta propuesta forma parte del Proyecto Educativo de OSSE, que cumple 16 años fomentando la conciencia sobre el agua y la preservación del sistema cloacal y pluvial de la ciudad. A través de actividades interactivas, los participantes aprenderán de manera dinámica sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios y las prácticas para su óptimo mantenimiento.

El cronograma está diseñado en tres jornadas consecutivas: la primera dedicada a niños de jardín de infantes, la segunda a alumnos de primaria y la tercera a estudiantes de nivel secundario.

“Proponemos un maratón de actividades y desafíos lúdicos donde cerca de 1500 chicos de escuelas públicas y privadas puedan comprometerse, jugando, a aprender cómo operan los servicios sanitarios y qué hacer para que funcionen correctamente”, destacó el presidente de OSSE, Carlos Katz.

Entre las actividades destacadas figuran el Ta Te Ti Tanques, el Rompecabezas del Ciclo del Agua, el Memotest Aquamatch, el desafío Plomeritos por un día y el duelo Otto Piloto vs. Don Chaparrón. Además, se incluirán Cazadores de compost, Cuentos con Lola y La Liga de la Energía, ofreciendo una experiencia educativa integral.

La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con EDEA, “reafirmando el compromiso conjunto de ambas entidades en la promoción de hábitos sostenibles para el uso eficiente del agua y la energía”, indicaron desde OSSE.