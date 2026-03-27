Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) elevó al Concejo Deliberante el Programa de Gestión y Ejecución de Obras Públicas de Extensión de Redes de Agua y Cloacas (PROGERAC), una iniciativa que permite a vecinos frentistas financiar y ejecutar obras mediante la contratación directa de empresas autorizadas en Mar del Plata.

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La propuesta, que será tratada en el Concejo Deliberante, plantea un esquema alternativo ante las modificaciones en los mecanismos de financiamiento oficial, con el objetivo de agilizar la expansión de servicios básicos en distintos sectores de la ciudad.

Según el proyecto, los vecinos interesados podrán asumir de manera voluntaria los costos de obras de corta extensión, siempre que cuenten con el aval técnico de OSSE y se ajusten a los requisitos establecidos por la empresa.

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El programa contempla además beneficios para quienes adhieran, como la exención de cargos administrativos y bonificaciones en la facturación del servicio durante un período determinado.

Una vez finalizadas las obras, la infraestructura pasará a formar parte del dominio público municipal y quedará bajo la administración de la empresa sanitaria local.

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