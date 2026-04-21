Obras Sanitarias Mar del Plata completó mejoras pluviales en cinco barrios de la ciudad, con intervenciones en Vértiz 6700, Falkner 5000, Yrigoyen 2600, Córdoba 3800 y Maipú 4900, en el marco de un plan integral para optimizar el drenaje urbano y mejorar la respuesta ante lluvias intensas.

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El programa contempla tareas sobre desagües estratégicos, combinando el reacondicionamiento de estructuras existentes con la construcción de nuevos dispositivos de mayor capacidad de escurrimiento.

“Se trata de la primera etapa de un proyecto que continuará con nuevas intervenciones ya definidas. Se relevaron sectores donde era necesaria una renovación integral, debido a sumideros de dimensiones insuficientes o cámaras con estructuras antiguas. Estamos incorporando bocas de captación más amplias para mejorar el funcionamiento de todo el sistema”, explicó el presidente de la empresa, Tomás Amato.

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La inversión destinada a esta etapa asciende a $202.966.000 y es financiada con recursos propios de la empresa sanitaria municipal.

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Las intervenciones incluyeron trabajos en Falkner 5000 (Parque Luro), con la remodelación de dos sumideros y la construcción de una cámara; en Avenida Vértiz 6702 (Fortunato de la Plaza), con la ejecución de dos nuevos sumideros; en Yrigoyen 2699 (Centro), donde se remodelaron tres sumideros y se construyó uno nuevo.

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Además hubo intervenciones en Córdoba 3801 (San José), con la adecuación de tres desagües y la incorporación de un cuarto de mayor capacidad; y en Maipú 4998 (Villa Primera), con la remodelación de dos sumideros y la construcción de una cámara. Además, continúa en ejecución una obra en Cerrito 1602 (Cerrito y San Salvador), que incluye la intervención de cuatro sumideros con nuevos enlaces.

Desde OSSE indicaron que el plan tendrá continuidad durante el año en otros sectores de la ciudad donde el sistema pluvial requiere mejoras.