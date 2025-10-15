El Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA) denunció una situación de “extrema gravedad” contra la Obra Social del Personal de Panaderías (OSPEP), a la que acusa de negar la cobertura total de un tratamiento oncológico urgente para una trabajadora del sector.

La afiliada, Soledad Squaglia, fue notificada de la negativa de OSPEP a brindarle cobertura “integral e inmediata” del tratamiento de radiocirugía estereotáctica postoperatoria, prescripto por su médico y amparado por la Ley Nacional del Cáncer y el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Según informaron desde el sindicato, la trabajadora debió presentar una acción de amparo para que se respete su derecho constitucional a la salud, luego de que la obra social mantuviera “un silencio total” ante los pedidos formales.

Una Carta Documento enviada el 19 de septiembre intimó a OSPEP a brindar cobertura en un plazo de 24 horas, citando el fallo judicial vigente.

El secretario general del SOEPMPZA, Matías Coronel, expresó: “OSPEP está violando la ley de manera flagrante y poniendo en riesgo la vida de nuestra compañera. No es un capricho: se trata de un tratamiento oncológico urgente para una trabajadora que realiza sus aportes todos los meses.”

Coronel agregó que esta no es una situación aislada: “Ya tenemos un historial de denuncias por abandono a más de 4.000 afiliados de Mar del Plata y la Costa, con cortes en farmacias y clínicas. Esta nueva negativa confirma la desidia de la conducción nacional y su total falta de sensibilidad humana.”

El sindicato recordó que la obra social tiene la obligación legal de cubrir el 100% de las prácticas y medicamentos oncológicos, conforme la normativa vigente. El caso ya fue elevado a la Justicia Federal de Mar del Plata, aunque desde el gremio reclaman una intervención urgente para evitar daños irreversibles en la salud de la trabajadora.

“Vamos a seguir exponiendo públicamente este caso hasta que se garantice cada prestación médica. El derecho a la vida y a la salud no es negociable”, concluyeron desde el sindicato.