@oscar_gonzalezoro conductor de radio y televisión, expresó en una entrevista con @luisventurasoy su malestar por los discursos políticos que se dieron durante la ceremonia de los Martín Fierro de cine y series 2024.

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González Oro comentó que le dio bronca y pena que se arruinara una fiesta dedicada a celebrar el cine nacional.

Fue particularmente crítico con el discurso de Norman Briski, acusándolo de hacer apología del terrorismo y señalando que figuras como Francella y Brandoni no aplaudieron.



También se refirió al estado actual del INCAA y al problema de la pobreza en Argentina, argumentando que se destinan impuestos a películas que, según él, nadie ve. Además, lamentó la división y el odio que percibe en el país, mencionando que las tensiones internas son visibles en todos lados.

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Escuchá el audio en el siguiente link:https://www.instagram.com/p/DBg0cRPxnOR/

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