Ornella D’Angi es cantante, compositora y terapeuta energética con una trayectoria marcada por la búsqueda profunda y auténtica. Originaria de Villa Gesell y formada en Mar del Plata, descubrió desde muy joven en la música un canal para expresarse y conectar con su interior. Su voz, poderosa y cargada de sentimiento, combina el soul, jazz y R&B, creando un estilo íntimo y lleno de emoción.

A lo largo de su carrera, Ornella ha participado en diversos proyectos musicales, destacándose en La Valentina, una banda pionera de Mar del Plata en géneros como reggae y ska. Actualmente, avanza en su carrera solista, donde mezcla composiciones propias con reinterpretaciones que llevan su sello personal, buscando emocionar y despertar en quienes la escuchan.

Además, su camino espiritual se expresa a través de terapias energéticas, talleres y contenidos que fomentan el autoconocimiento y la conexión con la esencia interior. Su propósito, tanto en la música como en la vida, es el mismo: abrir corazones, tocar el alma con cada nota y acompañar a quienes la escuchan en un proceso de transformación hacia su mejor versión.

"Me gusta hacer sentir bien a la gente", dice. Su carisma, su energía y su voz cantante son parte de ese logro, por lo que se merece ocupar mi espacio y dividir por letras su +Chance!!

+ = Tu lado más positivo / Siento que soy una gran alquimista energética. De hecho trabajo con las energías desde hace mucho tiempo. Eso también lo uso cuando me subo al escenario y le canto a la gente. Intento que todos sus problemas queden afuera, y así, hacerlos sentir mejor en presencia de cada show. También soy una persona que sabe motivar mucho a los demás. Me gusta hacer sentir bien a la gente.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Desde que era muy chica. El otro día caí en la cuenta de que hoy me dedico a lo que siendo chica “jugaba”. Juntaba a la familia en sillas, armaba un escenario y les cantaba. Creo que esas pasiones son innatas, vienen con uno y si uno tiene el privilegio de tener una crianza lo más sana posible, no va a tardar en aparecer ese talento. Todos tenemos uno.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Estoy en un momento de punto cero. Así me siento. Con los años aprendés a dejar de proyectar tanto y vivir el presente. Siento que habitando el presente es donde viven todas las posibilidades infinitas. Esas cosas les enseño a mis clientas y a mí público. Hoy estoy en este momento importante de punto cero, de animarme a hacer cosas nuevas, no sé a dónde voy, pero estoy siendo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Muchas veces. La frustración es parte de la vida, del humano, del artista, de toda persona que le da lugar a su sensibilidad. Dejar todo no está mal. Me parece muy valiente y apoyo a las personas que se animan a dar volantazos. Creo que muchas veces eso nos salva de hacer cosas que no sentimos más, o que ya no disfrutamos. Por el momento, al estar en una pausa consciente, me permito tomar el tiempo para pensar adonde quiero embarcarme a partir de ahora.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Ser desleal. Esa es una cualidad que tengo innata. Hacer cosas por las cuales sienta que estoy siendo desleal a mi o a un otro me sería muy difícil de aceptar. Siento que todo vuelve a uno, la luz y la sombra.

C = ¿Cómo conectás con tu lado espiritual? / Todos los días. Todo el tiempo. Trabajo en el terreno espiritual, porque además de cantante soy terapeuta multidimensional. Trabajo con energías, mías y ajenas. Leo energías a través del tarot, la astrología y la numerología. Vivo de eso. Además soy terapeuta sistémica y brindo espacios de conexión para personas que quieren ordenar su vida a través de herramientas muy aliviadoras. A la hora de subirme a un escenario, también conecto con mi parte espiritual. Uso la manifestación para lograr los éxitos que me propongo. Y espero poder seguir haciéndolo.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Algo me dice que ésta es una de mis últimas. Sé que soy un alma vieja que viene con mucha información. Creo en la reencarnación, pero creo también que hay almas que eligen no encarnar y acompañar desde otros lados. Encarnar no es para cualquiera, es una escuela que promete mucho aprendizaje. Ahora, si llegara a volver a reencarnar, espero volver a conectar con mis talentos. Los que tenga en esa vida. Una vida sin darle lugar a lo que uno trae como regalo, es una vida muy vacía. Lo bueno, es que siempre hay tiempo de encontrarse con uno y activar esa magia que existe adentro.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

La 100 MDP. chachaduran.com