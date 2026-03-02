Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez este lunes 2 de marzo. La cantante y la estrella de la A.S. Roma recibieron a su hija, a la que llamaron Gia, en el Hospital Gemelli de Roma, varios días antes de la fecha de parto que inicialmente estaba prevista para el 11 de marzo.

Según medios italianos, el nacimiento se produjo en la mañana del lunes y tanto la bebé como su mamá se encontrarían en buen estado de salud. La noticia fue destacada por portales deportivos y de espectáculos de Italia, que además señalaron que la elección del nombre «Gia» tiene un significado especial para la pareja.

