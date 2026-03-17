La cantante explicó que la decisión tiene un significado muy personal y que fue una idea que tuvo desde hace muchos años.

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Según contó, el nombre Gia le quedó grabado cuando era adolescente después de ver una película que la impactó profundamente. Desde ese momento pensó que, si alguna vez tenía una hija, le gustaría llamarla de esa manera. Con el paso del tiempo incluso llegó a hacer una larga lista de posibles nombres, pero cuando supo que esperaba una nena volvió inmediatamente a esa primera idea.

La bebé, fruto de su relación con el futbolista de la Roma, nació el 2 de marzo en el Hospital Gemelli de Roma. La pareja había decidido mantener en secreto el nombre hasta el nacimiento, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

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El nombre Gia, además de tener una historia personal para Oriana, es de origen italiano y suele interpretarse como “Dios es misericordioso” o “don de Dios”. También se utiliza como diminutivo de nombres como Gianna o Giovanna y se asocia con ideas de gracia, sensibilidad y fortaleza.

De esta manera, la artista compartió el significado detrás de una elección que tenía pensada desde su juventud y que finalmente terminó convirtiéndose en el nombre de su primera hija.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DV9ljTDyPzj/?igsh=MWpkajl6cDY3cGRpYg==