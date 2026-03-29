La localidad jujeña de Maimará fue reconocida como el “Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025” en el programa Best Tourism Villages de la ONU Turismo, tras imponerse entre más de 270 candidaturas de 65 países.

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Ubicado en plena Quebrada de Humahuaca, este pequeño pueblo se destacó por su entorno natural, especialmente por el icónico cerro conocido como la “Paleta del Pintor”, y por mantener vivas tradiciones culturales ancestrales.

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El jurado valoró además su enfoque en el turismo sostenible, que combina desarrollo económico con preservación del patrimonio local. Actividades como la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura forman parte de su identidad productiva.

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Este reconocimiento no solo posiciona a Maimará en el mapa internacional, sino que también refuerza el atractivo de Argentina como destino de turismo rural y cultural, destacando la autenticidad como uno de sus principales valores.

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