En el marco del paro nacional que se está ejecutando por parte del gremio del transporte y numerosos sectores que se sumaron, Mar del Plata no está exenta de la medida de fuerza y en ese sentido distintas organizaciones sociales se manifiestan en el centro local.

Desde Cuba MTR, la referente Julia Vázquez dialogó con El Marplatense y expresó que mantendrán el corte hasta el jueves al mediodía: "Hoy estamos realizando esta medida de fuerza para acompañar el paro de transportes, de la educación, de la salud, de lo que sucede a nivel nacional. Hoy se suman varios reclamos, los que ya se saben desde hace 10 meses de gobierno de Milei. Pedimos no solo la restitución de los alimentos sino que también a partir de los cambios en el acompañamiento social, le sacaron la oportunidad a los compañeros de tener aportes jubilatorios y una obra social. Eso genera impactos duros, más allá de lo que ya venimos sufriendo con la quita de derechos y de alimentos", dijo.

"También reclamamos cuestiones salariales, de trabajo. El Municipio no da respuestas y todo esto se suma, por eso nos estamos manifestando varios sectores hoy. También se va a realizar algún tipo de actividad en el puerto, va a haber diferentes manifestaciones pero el reclamo es el mismo", sumó.

Puede interesarte

"Hoy hay una nueva suba del boleto y todo se da en el marco de una crisis profunda. Mar del Plata no es ajena a todo ese contexto y menos con un Municipio que no da respuestas. El año pasado hubo problemas en la época de navidad con las canastas, nunca nos sentamos en una mesa de diálogo y Montenegro sigue desaparecido. Hay que empezar a unificar las luchas para salir a presionar fuertemente porque esto no da para más ni en los barrios ni en el país", indicó.

"Hoy hay más de 500 cortes a nivel nacional con ollas populares. Esto va a aguantar hasta que los trabajadores no toleren más porque el enojo existe, la crisis también y cada vez se profundiza más. Simplemente esperamos a que sea el momento oportuno para que los reclamos se unifiquen porque hay que presionar al gobierno de verdad. Queremos que Milei se vaya", concluyó desde el CUBA MTR.