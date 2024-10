­Este martes 24 de septiembre se llevará adelante la audiencia donde la defensa del sector del Polo Obrero en donde se expondrán los fundamentos de la apelación al procesamiento dictado por el Juez Casanello “contra 12 compañeros, entre ellos, Eduardo Belliboni, María “Tango” Dotti y Jeremías Canteros”, así lo comunicaron este martes.

Simultáneamente, se desarrolla una movilización en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py, que se replicará en todo el país y frente a las embajadas argentinas de distintas capitales extranjeras como Roma, Atenas y París, al igual que en el centro de Mar del Plata.

El día viernes, una masiva audiencia en la Legislatura porteña convocada por Gabriel Solano resolvió impulsar la movilización. Fueron parte de la audiencia organismos y personalidades de derechos humanos como Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, dirigentes sindicales como Cachorro Godoy de la CTA, Francisca Staiti de CONADUH, Ileana Celotto de ADG UBA y representantes del SUTNA, ATE Caputal, Ademys, la asociación de Jueces COPAJU, la Utep, organizaciones piqueteras del Frente de Lucha, centros de estudiantes, y Diputados Nacionales como Vanina Biasi, Cristian Castillo, y Mónica Schlottauer y legisladores de la Ciudad como Cele Fierro.

Sobre esto, Julia Vazquez, referente organización CUBA MTR dialogó con El Marplatense y afirmó: "Nos manifestamos porque hoy se lleva a cabo el posible procesamiento del compañero Billiboni, ante toda la persecución que estamos viviendo desde el 20 de diciembre y con este gobierno desde hace 9 meses, tanto a las organizaciones sociales como a los referentes . También por las acusaciones de comedores falsos, con que manejamos la pobreza de la manera equivocada. Son conceptos totalmente erróneos que le meten en la cabeza a la población, nos levantan causas, nos persiguen, nos reprimen, cuando en realidad somos nosotras las que nucleamos y trabajando en los barrio".

"Hay ajuste, pobreza, falta de alimentos, los compañeros no pueden pagar la luz, el boleto. Estamos en una situación económica y social muy compleja. Lo único que hace este gobierno es querer sacarnos de la calle porque molestamos. Tienen miedo de que el pueblo se organice y salga a decir que no da más. Los salarios están congelados, hay miles de despidos en el país, tanto públicos como privados. La salud está en una situación crítica", dijo.

"El mes que viene se suma a todo esto otra marcha federal de la Universidad. Es todo un combo, no es solamente el pobre que no tiene para comer, sino que hay una situación general en el país, tanto para el desocupado, como para el ocupado y el precarizado", agregó.

Y a modo de conclusión, indicó: "Nosotros nunca dejamos de visibilizar las problemáticas no solo de los compañeros sino de lo ciudadanos en general, porque no nos pasa solo en un núcleo barrial, sino en toda la ciudad. Hay ausencia de atención por parte del Municipio. Es verdad que tenemos una bajada de compañeros en las manifestaciones porque hace 9 meses que tenemos una terrible persecución, hay un golpe muy duro en el bolsillo, faltan alimentos que dejan pudrir. El congelamiento del Potenciar Trabajo. No saben como organizar todo el ajuste que están implementando".