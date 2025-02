En Mar del Plata, numerosas familias enfrentan dificultades para que sus hijos comiencen el ciclo lectivo debido a la precaria situación económica que atraviesan. Así lo afirmaron distintas organizaciones este martes en las puertas del Municipio con una gran manifestación.

Esta realidad generó un reclamo a nivel nacional que se vislumbró en las calles marplatenses, en donde también sumaron un pedido de bono estudiantil de $300 mil, en respuesta a la canasta educativa que supera los $250 mil.

Sobre esto, Lorena Quiroga, referente Libres de Sur dialogó con El Marplatense y expresó: "Este reclamo a nivel nacional reivindica lo que venimos denunciando desde el año pasado, sumado al pedido de un bono estudiantil de $300 mil. Esto se debe a la situación que atraviesan las distintas familias en toda Mar del Plata, en donde muchos niños no pueden comenzar el ciclo lectivo. En el Boletín Oficial anunciaron que iba a haber uno de $85000 para las Asignaciones Universales por Hijo, para cada hijo escolarizado pero con el requisito de presentar el formulario que justifique ese proceso".

"Eso implicaría que el pago recién se haga 60 días después de la presentación. Entonces lo que nosotros pedimos es que haya un ingreso familiar de emergencia educativa a partir de este mismo mes para adelantarse al inicio de clases, ya que la canasta educativa está por encima de los $250 mil. Queremos que ese ingreso sea sin intermediarios y que lo hagan como lo fue el IFE durante la pandemia, directo a las familias que tienen un ingreso por debajo de la línea de la pobreza", indicó.

Con respecto al alcance de la cantidad de familias que necesitarían este bono, la referente afirmó: "No tenemos el relevamiento hecho pero la realidad es que nosotros vemos que en nuestros comedores comunitarios hay cada vez más gente. Pero por la falta de alimentos que no entrega el Estado, no estamos pudiendo mantener la situación. Hay una gran necesidad de las familias de bajos recursos".

"También vemos familias cada vez más hacinadas porque no pueden pagar los alquileres, que poseen dos o tres trabajos y no llegan igual y que hasta no pueden pagar medicamentos. Los vecinos nos trasladan que aún reciclando los útiles escolares del año pasado, muchos niños no van a poder comenzar el ciclo lectivo", sumó.

"El diálogo con las autoridades es muy difícil pero sabemos por experiencias anteriores que y porque el Gobierno tiene a su alcance, la base de datos de todos los ciudadanos así que por lo tanto, si tuviesen ganas de gestionar, lo podrían hacer", concluyó Quiroga.