Organizaciones sociales se manifestaron a nivel nacional en contra de las políticas de recorte del Gobierno Nacional, con Javier Milei a la cabeza, en los sectores más vulnerables.

Al respecto, Walter Orozco integrante del Polo Obrero, en primera instancia señaló que "el principal reclamo tiene que ver con el aumento de los montos de los programas, que quedó en 79 mil pesos y con el congelamiento perdió un 40% de su poder adquisitivo".

Por otro lado, remarcó que "Pettovello devuelva los alimentos a los comedores, que no los entrega hace más de un año; que vuelvan con el monotributo social que lo necesitamos porque tenemos un montón de compañeros que trabajan en negro, hacen tareas sociocomunitarias como la distribución de productos que manda Provincia, los merenderos que los mantenemos a pulmón y a su vez con eso tenemos el aporte jubilatorio".

En este sentido, señaló que "obviamente nos solidarizamos con todas las luchas que hay en curso porque vemos que hay un clima de pelearla, lejos de lo que dice la CGT. Mañana nos vamos a movilizar con los trabajadores docentes, los jubilados, apoyando al Garrahan y los sectores de Discapacidad".

Además, se expresaron a favor de "los trabajadores marítimos que están peleando contra un recorte que las patronales les quieren imponer de un 30%. No se lo tienen que permitir y van a encontrar en nosotros un punto de apoyo".

Respecto al estado de los barrios de Mar del Plata, aseguró que está viendo "un cuadro de terrible pobreza, las condiciones que estamos viviendo no se pueden sufrir más. Las casas están totalmente abandonadas, no hay una política de vivienda, los salarios no alcanzan".

"Frente a esta enorme ola polar que se avecina, las casas se congelan, cada vez que hay un temporal se llueven, y esto se debe porque el nivel de deterioro de los ingreso de los trabajadores están tocando pisos que son históricos", concluyó.