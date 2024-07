En medio de una jornada atravesada por el fuerte conflicto municipal con el Ejecutivo local, organizaciones sociales se manifiestan este martes en las puertas del Palacio Municipal.

El reclamo consta de mejores condiciones tanto en la salud como en las escuelas marplatenses y se suma al del STM con incrementos salariales para el sector de la salud, la educación y el puerto ya que “están por debajo de la canasta familiar”.

Sobre esto Nadia Martin, referente de Suteba Multicolor y Magalí Cornide, desde el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) dialogaron con El Marplatense y dijeron: "Nos encontramos ante una jornada de lucha porque somos sectores que no estamos alineados a ningún gobierno y sentimos que la situación está cada vez más cruda en todos los ámbitos. Hay estamos presentes trabajadores del puerto, de la salud, los compañeros municipales también y con ellos nos solidarizamos, de movimientos sociales y docentes".

"Estamos todos en el mismo marco porque atravesamos una situación muy difícil. La consigna es contra el ajuste y los tarifazos, los montos respecto a los subsidios. Nuestros salarios están muy por debajo de la canasta familiar que está en $850 mil y el salario de un maestro es de $450 mil y ante ello debe sobrevivir e intentar llegar a fin de mes", indicaron.

Y sumaron: "En este sentido, la consigna tiene que ver con que el ajuste también llega a la educación y a la salud. Nuestra obra social, IOMA no tiene cobertura. Si tuviésemos que operarnos no podríamos porque no hay turnos, están colapsados, no hay médicos. El Interzonal está en la misma situación. Los trabajadores están en esa misma instancia y por eso están en jornada de lucha. Las escuelas se caen a pedazos. Vemos que lo básico, lo necesario, vivir, pagar impuestos, tener calefacción, ir a la escuela, atenderse en salud, la mayor parte de nuestra sociedad no está pudiendo abarcarlo".

Y sumaron: "Hoy queremos visibilizar todo lo que vemos en números y a nivel nacional, cómo nos repercute en nuestra vida cotidiana a cada uno de los trabajadores. En el Centro 2 de la ciudad, no hay médicos. Para ir a una guardia en toda la zona sur, están en la misma circunstancia y nos derivan a Ameghino o a Serena. Uno va a la salita N°4 y puede ver que se cae a pedazos. Si se quiere conseguir turno, no hay. En las escuelas faltan insumos, higiene, meriendas, calefacción".

"Necesitamos trabajo genuino, en condiciones que no sean precarizadas, informales, con salarios de dos mangos por laburar donde nos meten la mano en el bolsillo constantemente. Los tarifazos y la inflación repercute diariamente en nuestras vidas", concluyeron las referentes de Suteba Multicolor y el MTR.