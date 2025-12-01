Organizaciones sociales se presentaron frente al Municipio de Mar del Plata para reclamar las canastas navideñas en un contexto de inestabilidad social y económica en la ciudad.

Ads

Al respecto, Lorena Quiroga, referente de Libres del Sur, declaró en diálogo con El Marplatense que “estamos realizando un reclamo en las puertas del municipio relacionado con este mes tan sentido para muchas familias y sobre todo para aquellas que atraviesan una extrema vulnerabilidad”.

En esta línea, comentó que “lamentablemente desde el año 2023 que las canastas navideñas no se están entregando, una política que se había conquistado hacía más de 10 años y que se entregaba todos los diciembre”.

Ads

Asimismo, destacó que “hemos realizado los reclamos y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Por esta razón nos presentamos en las puertas del Municipio para reclamar la restitución de las cajas”.

Por último, señaló que “todas las organizaciones firmamos un petitorio, el cual fue entregado a la comuna por responsables de la secretaría de Desarrollo Social, y esperamos una pronta respuesta favorable para las familias que están atravesando una crisis super grande y que hoy en día tienen hasta tres trabajos para cubrir algo tan básico como la alimentación”.

Ads

Puede interesarte