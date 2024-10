En el marco de los reclamos por asistencia social y de salud en los barrios, la Organización Mariano Ferreyra se manifestó este miércoles en las puertas del Palacio Municipal, sobre Avenida Luro con un petitorio para hacer llegar la situación al Intendente.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Pablo Barragán, líder de la agrupación Mariano Ferreyra quien explicó los motivos del corte en el centro local, las demandas de cara a las fiestas sobre las canastas navideñas y el estancamiento del valor en programas como el Potenciar Trabajo.

"Estamos en el marco de una jornada nacional de lucha ante la grave situación económica y social que se está viviendo en nuestro país y en donde nosotros no estamos ajenos a todo lo que pasa. Muchos compañeros se quedaron sin trabajo, otros se sostienen con Programas para volver al trabajo o acompañamiento social que está congelado desde diciembre en $78000, o sea que es imposible sobrevivir. Esto provoca que tengan que salir a pedir en las calles para obtener alimentos porque todo se fue por las nubes", dijo.

"Queremos visibilizar esta demanda que planteamos desde Mar del Plata por el tema de que se debe descongelar el Potenciar Trabajo. Estamos de acuerdo en reactivar el laburo, que debe ser de calidad, que la gente no tiene que vivir de planes pero mientras tanto no se puede matar a las personas de esta manera", aclaró

"Nosotros en particular, desde la Mariano Ferreyra no recibimos bajas en los Programas, sino que están sostenidos pero están congelados. Desde diciembre, las cosas cambiaron mucho y los ingresos se estancaron. Pero también, en el orden local, le planteamos al Intendente el tema de la canasta navideña. No queremos llegar a que nos informen una semana antes de las fiestas que no se hará la compra. No hay precisiones sobre este tema, no hay mala predisposición desde la Secretaría de Desarrollo Social porque nos atendieron pero el que debe concretar es el Ejecutivo para la compra de los alimentos", afirmó el referente.

"Deben entender que van a quedar miles de familias sin esos alimentos navideños y por eso nos estamos manifestando. Nos dijeron que estaba el tema en el circuito de compras pero que hay que esperar la decisión del Ejecutivo. Esta es la segunda movilización que hacemos y nos genera preocupación. Por eso apelamos a la respuesta del Intendente con un petitorio en el marco de esta demanda pero también por la situación que se vive en los centros de salud de los barrios, donde hay despidos, no hay turnos, insumos. Montenegro de alguna manera debe rendir cuentas porque no puede ser que no haya plata para nada. Sabemos que hay un impuesto que se cobra en los combustibles para arreglar las calles, pero necesitamos que en diciembre eso sea volcado para la asistencia social", concluyó Barragán.