En el marco de un reclamo que comenzó hace meses, organizaciones sociales volvieron a manifestarse este martes en las puertas del Municipio en la búsqueda de alimentos por parte del Municipio hacia los comedores y merenderos de la ciudad.

“Hace 9 meses no nos entregan nada”, sentenciaron en un contexto de fuerte preocupación por las cifras de pobreza e indigencia que resultaron a fines de septiembre, en donde se detectó un 46,2%.

Sobre esto, Julia Vázquez y Liliana Gregorini referentes del movimiento Cuba MTR dialogaron con El Marplatense y dijeron: "Estamos en una jornada nacional, saliendo para marcar la dinámica del gobierno desde hace 10 meses con desabastecimiento en alimentos, el congelamiento del salario y acompañamiento social y la persecución que sufrimos las diferentes organizaciones con allanamientos. Tenemos compañeras del MTR que están siendo procesadas, estamos en una posición bastante compleja y el responsable es el Gobierno".

"No solo se ataca a las organizaciones sino al pueblo en si con los derechos que quita, con los ministerios que cerró, con la situación muy precaria que está viviendo la gente. Se supo hace poco tiempo el número de pobreza e indigencia, el cual en Mar del Plata es terrible. Es por eso que aprovechando esta jornada nacional, vinimos a las puertas de la Municipalidad porque creemos que hay que marcar las cuestiones locales", continuaron.

"Nuestro Intendente no se está haciendo cargo de lo que pasa en los barrios de la ciudad. En los comedores y merenderos estamos sufriendo no solo con el desabastecimiento de alimentos sino con la ausencia absoluta del Municipio. Ningún responsable se acerca a ver cuál es el panorama que hay por inundaciones, con el transporte y las necesidades que hay. Me parece que hay un abandono extremo y es importante reclamarle a Montenegro para que de respuestas", agregaron desde la organización social.

Y sumaron: "También nos sumamos a la lucha de los tarifazos que ocasiona muchísimas problemáticas en la clase trabajadora. Nos manifestamos por la pobreza, la indigencia, la educación, la salud. Es una guerra a la clase que labura"

"Ellos no conocen los barrios, porque si alguna vez hubieran ido, sabrían lo que está pasando. Hace nueve meses no recibimos alimentos para los comedores, en donde la mayoría de la gente va en busca de un plato de comida por la cantidad de pobreza e indigencia de los barrios. Queremos contener pero no alcanza, por eso vamos a seguir en la calle porque no podemos más", concluyeron.