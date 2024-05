Organizaciones sociales y comedores de la ciudad se manifestaron en las puertas del Palacio Municipal, en el marco de una jornada nacional en repudio a los dichos de la ministra Sandra Pettovello sobre el funcionamiento de los espacios barriales.

En este sentido, Walter Orozco, referente del Polo obrero manifestó en diálogo con El Marplatense que “hemos venido con alrededor de 20 comedores y merenderos que funcionan en el distrito. Primero para traer las rendiciones de los alimentos que la ministra Pettovello dice que no existen”.

Asimismo, resaltó que “la actividad se está llevando a cabo en todas las provincias, principalmente en Capital donde llevaron carretillas con una enorme cantidad de planillas que fueron rendidas en el Ministerio”.

Por lo que “la ministra Pettovello debería estar entregando los alimentos que tienen retenidos, los fondos para los comedores y merenderos. Hay un fondo que asigna Naciones Unidas que va directamente a los comedores y la ministra se lo está guardando”.

Puede interesarte

De modo que durante esta jornada, “vinieron los comedores y merenderos para comentar que se le está dando de comer a alrededor de mil familias y entendemos que hay un montón más en la ciudad”.

“Esto es lo que no quiere discutir el gobierno, por eso no hay un apoyo popular a que los comedores funcionen porque hoy le están dando de comer a familias que están muy golpeadas por la crisis. Salieron con estos ataques judiciales porque no tienen evidencia ni pruebas para decir que nosotros extorsionábamos a la gente, le quitábamos dinero, una cantidad de mentiras”, continuó.

Poe estos motivos, “la situación se está viviendo de forma muy dramática, nosotros venimos con los comedores que funcionan en un domicilio y Pettovello dicen que son fantasma, pero también en algunos barrios estamos haciendo ollas populares en la calle, donde vienen alrededor de 100 familias a retirar una vianda”, aseguró.

“Estos comedores y merenderos le garantizan por lo menos una comida a las familias que no están pudiendo llegar a fin de mes. La situación se está agravando porque hay un parate económico que se siente con los salarios, los puestos de trabajo y tiene un impacto directo en los barrios”.

En conclusión, “el desmantelamiento de los comedores y merenderos que pretende hacer este gobierno, que por ahora vienen funcionando a base de donaciones, elimina una red de contención inclusive para los pibes y le abre camino a los narcos. Lo cual es un problema muy peligroso”.

“La situación se vive por un lado desde el punto de vista económico con la profundización de la crisis, el aumento de la miseria y la pobreza, pero también desde el punto de vista social, un camino allanado para los narcos que utilizan a los pibes como soldaditos”, concluyó.