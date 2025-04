Durante la mañana, referentes de organizaciones de discapacidad se congregaron frente a la Catedral de Mar del Plata para manifestarse contra los retrasos en los pagos de las obras sociales y la falta de financiamiento por parte del gobierno nacional. La protesta, que contó con la presencia de diversas instituciones del sector, reflejó el descontento y las dificultades que atraviesan quienes brindan servicios a personas con discapacidad.

"Los nomencladores están muy bajos desde hace muchos años, y hemos atravesado una falta de pagos constante por parte de todas las obras sociales, tanto a nivel nacional como provincial", expresó Beatriz Domínguez, directora de CREDE (Centro con orientación deportiva y artística para personas con discapacidad intelectual), quien también se hizo presente en la manifestación.

Además, Domínguez destacó los problemas derivados de las demoras en las autorizaciones para las prestaciones: "Las familias necesitan renovar anualmente las prestaciones y tardan aproximadamente cuatro meses, lo cual significa algo terrible porque en ese tiempo no se paga. Las instituciones y las ONG somos quienes financiamos al Estado, como PAMI, IOMA, OSARPYH, OSECAC y otras obras sociales. Retrasan autorizaciones, pagos, nomencladores bajos y ni hablar de todo lo que sucede a nivel país, en donde esto se vive en CREDE desde Formosa, Chaco hasta Chubut", comentó.

La directora también hizo referencia a la eliminación de pensiones no contributivas y criticó la forma en que se están llevando a cabo los controles: "Es muy grave ver todas las pensiones no contributivas que sacaron, sin tener en cuenta a quién. Nos parece bien que se chequee si la persona es discapacitada o no, pero hay que revisar bien", agregó.

A pesar de la difícil situación, CREDE continúa con su labor, enfocada en el deporte y el arte: "El viernes pasado hicimos un torneo de surf en Santa Clara del Mar porque nuestra institución se dedica al deporte y al arte. No vamos a bajar los brazos en este sentido. No necesitamos manifestarnos con cacerolas, sino que lo demostramos con actividades para visibilizarnos", concluyó Domínguez.