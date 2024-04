Por la aprobación de la Ordenanza que prohíbe el uso de caños de escape libre en motocicletas en General Pueyrredon, se llevó a cabo esta tarde una charla informativa a modo de celebración en la sede de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), ubicada en la avenida Independencia 1462.

Allí, el concejal que presentó el proyecto original, Miguel Guglielmotti, reconoció que “es uno de los pocos casos en los que se produjo tanta unanimidad en una ordenanza” y aseguró que le pidieron el modelo para replicarlo en otras localidades de la Provincia.

“Es un paso muy importante. Las personas con TEA son el colectivo más perjudicado por los caños de escape libre que provocan ruidos violentos, aunque no solo afectan a este grupo, sino también a toda la población. Fue un trabajo legislativo que se hizo con el consenso de todos los bloques y el jueves pasado la ordenanza se votó por unanimidad. También hubo consenso por parte del Ejecutivo e informes muy positivos de la Secretaría de Salud, admitiendo el daño que producen", le manifestó el concejal a El Marplatense, al mismo tiempo que deseó que su implementación comience "lo antes posible”.

En paralelo, el funcionario se encargó de despejar dudas sobre la implementación de la ordenanza, a pesar de que restan detalles que no fueron definidos, o simplemente lo eximen. De ese modo, aclaró que la norma “plantea multas sobre las motocicletas y no frente a las casas de repuestos, que seguirán habilitadas a vender este tipo de escapes, pero no para utilizar en la ciudad, sino en escenarios deportivos y algún evento programado que se lleve a cabo en el egido urbano”.

"Nadie prohíbe la venta ni la comercialización de los escapes no homologados, aunque no se podrán utilizar en General Pueyrredon”, acotó.

La charla informativa en SMATA Mar del Plata.

Y por el lado del incumplimiento de la norma, puntualizó que en esos casos se retirá el vehículo y que el rescate se concretará mediante la homologación del escape, mientras que “la implementación de las multas y los valores estarán sujetos al Poder Ejecutivo, más allá de la sugerencia de la ordenanza, al igual que su implementación y reglamentación”. Además, remarcó que el personal de Tránsito se encargará del control.

Asimismo, el edil expresó que el destino de la recaudación frente a estas infracciones será “una decisión del Ejecutivo”, si bien le solicitaron que los acompañen a realizar una campaña de difusión y concientización, del mismo modo que se efectuó con la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo.

“Llevo dos años y medio en el Concejo Deliberante y es uno de los pocos casos en los que se produjo tanta unanimidad en una ordenanza. No hubo ningún reclamo, al contrario los llamados que recibimos fueron para felicitarnos. Hay distintos municipios que lo llevan adelante, y de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires me pidieron el modelo de ordenanza para replicarlo en su Concejo Deliberante”, concluyó Guiglielmotti.