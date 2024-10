Tal como lo anunciaron desde el gobierno, el país amaneció con una leve baja tanto en la nafta como en el gasoil. Se trata de una reducción aplicada desde las petroleras en los valores expresados en los surtidores, siendo así, el primer recorte en al menos seis años.

Sin embargo, el descuento se trata de un 1% por litro de nafta, alrededor de $11 y un 2% para el gasoil, siendo $20 menos. La medida fue dispuesta en el marco de una caída de la cotización internacional del crudo Brent, que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles del mundo.

Sobre esto, El Marplatense recorrió estaciones de servicio céntricas y dialogó con personas que se encontraban cargando para ver qué piensan ante esta medida: "Con esto hay opiniones encontradas. Los que quieren que todo baje ya en tan solo 9 meses y los que venimos haciendo un esfuerzo real, no desde este año sino desde hace décadas", dijo Karina.

"Hay que dar tiempo. Políticamente, uno cuando habla de esperar para ver cambios, es como si te endosaran un partido pero no es así. Hay que tener paciencia para que el país cambie", afirmó la cliente.

Puede interesarte

"Este descuento en los combustibles no va a tener impacto visual pero lo positivo es que bajó un poco. Esperamos que de acá a un par de meses siga por este camino positivo. En 9 meses no podemos cambiar lo que pasa desde hace 30 años en el país", agregó.

Por su parte, otra de las consumidoras, Patricia indicó: "A mi me parece que el porcentaje es poco para lo que subió. Es terrible, de lo que solía cargar me tuve que achicar y cargar dependiendo del dinero que disponga. Para mi no significa un cambio positivo. El tanque lleno es algo imposible. Yo tengo gas y nafta y noto que todo sube mucho y no hay beneficios".