Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó en las últimas horas distintos operativos contra el narcotráfico en Mar del Plata, que dejaron como saldo dos hombres detenidos, drogas incautadas, armas de fuego y millones de pesos en efectivo. Los procedimientos se realizaron en los barrios Villa Lourdes y Sarmiento, en el marco de investigaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Ads

Puede interesarte

El primero de los operativos se llevó a cabo mediante un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Lourdes, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti. El procedimiento se realizó en el marco de una causa iniciada de oficio por la propia fuerza bajo los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Ads

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron más de 16 millones de pesos en efectivo, cocaína, plantines de cannabis, dos armas de fuego cortas y municiones. Además, incautaron un automóvil, teléfonos celulares, balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes y documentación de interés para la investigación.

En el lugar fueron detenidos dos hombres mayores de edad que se encontraban en la vivienda, quienes tras ser identificados resultaron ser hermanos. El Ministerio Público Fiscal dispuso que ambos quedaran alojados en carácter de incomunicados, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes. El valor total de los elementos secuestrados supera los 43 millones de pesos.

Ads

En paralelo, personal del Operativo de Seguridad Mar del Plata (OSMP) detectó una plantación de cannabis en el patio de una vivienda del barrio Sarmiento, durante una recorrida preventiva realizada en el marco del Plan 90/10. El propietario del inmueble, un hombre de 45 años, fue aprehendido luego de constatarse que poseía cuatro plantas de aproximadamente tres metros de altura y que no contaba con autorización del REPROCANN. La Fiscalía de Estupefacientes ordenó el secuestro de las plantas, que superaban los diez kilos, e inició actuaciones por infracción a la Ley 23.737.