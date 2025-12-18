Durante una recorrida conjunta con fuerzas de seguridad, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) detectó a un grupo de personas que generaban situaciones irregulares en la vía pública. Ante este escenario, se procedió a intervenir para restablecer el orden y garantizar la convivencia en el sector.

Ads

Como resultado del operativo, y con la colaboración de efectivos de la Policía Federal Argentina, se identificó a cinco personas, cuatro hombres y una mujer. En el lugar se constató el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se labraron las actas correspondientes.

Puede interesarte

Además, una de las personas fue demorada por portación y tenencia de sustancias ilícitas, quedando a disposición de la autoridad competente y alojada en una dependencia federal para continuar con las actuaciones de rigor.

Ads

Los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares, como disturbios, presencia de trapitos o cuidacoches, las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177, una herramienta destinada a fortalecer la seguridad y el orden en el espacio público.

Ads