La Patrulla Municipal intervino este lunes en la zona de Bernardo de Irigoyen al 3900, luego de una denuncia vecinal que alertó sobre la presencia de un trapito generando disturbios en la vía pública.

Durante una recorrida preventiva el personal constató que la situación denunciada era efectiva y procedió a intervenir de manera inmediata en el lugar.

En ese contexto, se identificó a un hombre que se encontraba en evidente estado de ebriedad. Durante la actuación, el individuo adoptó una actitud hostil hacia los agentes y se resistió a las indicaciones impartidas por el personal municipal.

Ante esta situación, los agentes redujeron preventivamente al sujeto y le colocaron medidas de restricción de movimientos, con el objetivo de resguardar la integridad del personal actuante y de las personas que se encontraban en la zona.

Posteriormente, se solicitó la presencia de un móvil policial, que tomó intervención en el hecho y trasladó al individuo a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor por disturbios en la vía pública y consumo de alcohol en espacio público.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar situaciones vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches durante las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177, una herramienta que permite dar respuestas rápidas y fortalecer la seguridad en los espacios públicos de la ciudad.