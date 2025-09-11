En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional en la lucha contra el narcotráfico, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon 15 puntos de venta de estupefacientes en la ciudad bonaerense de Pergamino, pertenecientes a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas.

La causa comenzó en febrero de 2024, tras múltiples denuncias vecinales que alertaron sobre la presencia de una organización criminal acusada de acopio, distribución y comercialización al menudeo de cocaína y marihuana en Pergamino. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 de Pergamino, a cargo del Dr. Francisco Furnari, encomendó la investigación a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino de la PFA.

Durante las pesquisas, los efectivos determinaron que el clan operaba con roles bien definidos. Algunos miembros se ocupaban de la entrega de drogas en motocicletas, coordinaban las operaciones mediante aplicaciones de redes sociales y utilizaban a menores de edad como vigilantes en los barrios para detectar movimientos vinculados a bandas rivales o posibles operativos policiales. Los puntos de distribución se concentraban en los barrios Virgen de Guadalupe, José Hernández y Kennedy.

Para recabar información, los investigadores aplicaron métodos innovadores, entre ellos el uso de drones para vigilancia y seguimiento, lo que permitió avanzar de manera segura y efectiva en la causa. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. César Alejandro Solazzi, ordenó quince allanamientos en las calles 25 de Mayo, Joaquín V. González, Roldán, Lugones, Colodrero, Blas Parera, Güiraldes Garay y Valle, donde se detuvo a tres mujeres y un hombre vinculados a la organización.

En los operativos se secuestraron más de medio kilogramo de marihuana y varias dosis de clorhidrato de cocaína listas para la venta, cuatro balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, un revólver calibre 22 y más de 60 municiones de distintos calibres. También fueron incautados dos automóviles, una camioneta y tres motocicletas utilizadas para la distribución de drogas, cerca de un millón de pesos en billetes de baja denominación, 23 teléfonos celulares y diversa documentación de interés para la causa.

Todos los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

