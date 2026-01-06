En el marco del “Operativo de Sol a Sol”, personal del Grupo de Patrulla Motorizada intervino en la noche del lunes 5 de enero en la zona de avenida Libertad y Marconi, donde detectó a dos personas junto a un motovehículo en una plaza del sector.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 22.30, al advertir la presencia de los efectivos, uno de los involucrados, un menor de 17 años, arrojó detrás de un paredón un objeto que resultó ser un revólver calibre .38, marca Colt, de color negro, sin numeración visible y sin munición. En simultáneo, el segundo sujeto, de 22 años, intentó darse a la fuga a pie por el interior de la plaza, aunque fue interceptado a los pocos metros.

En el lugar se procedió además al secuestro de una motocicleta Honda Wave color gris, que no poseía patente ni seguro obligatorio, por lo que se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa de tránsito.

Intervino la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso que el menor sea notificado de la formación de causa y restituido a sus progenitores, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad.

En cuanto al joven de 22 años, no se adoptó temperamento penal y se le iniciaron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73, recuperando la libertad bajo caución juratoria. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado Correccional.

