Un fuerte operativo antidrogas sacudió Mar del Plata y la región en las últimas horas. En el marco de la denominada operación “Mar del Sintético”, la Policía bonaerense realizó nueve allanamientos simultáneos que derivaron en el secuestro de una enorme cantidad de drogas sintéticas y estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y la detención de ocho personas.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, con apoyo judicial federal, y se desplegaron en Mar del Plata, Villa Gesell y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Operativo de Sol a Sol 2025–2026.

El resultado fue impactante: más de dos kilos de cocaína de máxima pureza, casi siete kilos de marihuana, mil pastillas de éxtasis, un kilo de cristal Ice, un kilo de tussi (2-CB), además de hongos alucinógenos y ketamina líquida. Parte de la droga estaba lista para su distribución y llevaba inscripciones como “Rey del Sur” y “La Chula”.

Durante los allanamientos también se secuestraron armas de fuego, entre ellas una pistola 9 milímetros con numeración suprimida y un revólver calibre .38, además de municiones, celulares, balanzas de precisión, una máquina contadora de dinero y casi cinco millones de pesos en efectivo.

Según estimaciones oficiales, el valor de la droga incautada supera los 230 millones de pesos, y estaba destinada a ser distribuida en fiestas electrónicas y eventos masivos previstos para la temporada de verano 2026 en Mar del Plata y el Partido de la Costa.

La investigación se inició en julio de 2025, a partir de información recolectada por detectives locales, que detectaron a un grupo con base en Mar del Plata y vínculos en Capital Federal y la Costa Atlántica, dedicado a la comercialización de drogas de diseño. En pocos meses, los investigadores lograron reconstruir el entramado y avanzar sobre los puntos clave de acopio y distribución.

Como resultado del operativo fueron detenidas ocho personas mayores de edad, seis hombres y dos mujeres, mientras que otras tres quedaron notificadas en la causa. Además, la Justicia ordenó el decomiso de cinco vehículos utilizados para el traslado de la droga.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que la organización fue desarticulada, aunque advirtieron que la investigación continúa abierta, ya que no se descarta la participación de más personas en la red narcocriminal.