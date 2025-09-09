La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciará este martes los resultados del Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que permitió desmantelar una organización dedicada al narcotráfico y que intentaba ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

El operativo se desarrolló en coordinación con la Policía Federal Argentina, la Policía Nacional de España y autoridades de Perú. Como resultado, se concretaron varias detenciones en territorio argentino y en la Península Ibérica, golpeando a una red transnacional que operaba en distintos puntos de la región.

Bullrich brindará detalles en una conferencia de prensa desde la sede del Ministerio de Seguridad, ubicada en Gelly y Obes 2289, en la Ciudad de Buenos Aires. Estará acompañada por el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rolle, y por representantes de las fuerzas de seguridad de España y Perú.

Según adelantaron fuentes oficiales, la organización utilizaba rutas marítimas y aéreas para trasladar la droga, que tenía como destino final distintos países europeos. La coordinación internacional fue clave para interceptar los cargamentos e identificar a los responsables logísticos.

El operativo se enmarca en la estrategia de cooperación internacional impulsada por el Gobierno argentino contra el crimen organizado. “Es una señal clara de que cuando los países trabajan juntos, las organizaciones criminales no tienen fronteras seguras”, señalaron desde Seguridad.

La presentación oficial del procedimiento será este martes al mediodía y se espera que allí se revelen más detalles sobre los detenidos y los vínculos de la red desarticulada.

Fuentes: NA