La referente Ana Vulcano, integrante de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, alertó sobre la gravedad de la situación de las personas en situación de calle en Mar del Plata y destacó la necesidad de una intervención urgente y coordinada. Según explicó, el espacio decidió priorizar esta problemática y trabajar como nexo entre el Estado municipal, provincial, el sistema de salud y organizaciones como la Noche de la Caridad.

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En ese marco, señaló que el perfil de las personas afectadas cambió en el último tiempo, con una mayor presencia de jóvenes, aunque también se suman jubilados que, si bien cuentan con un lugar para dormir, no logran cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Frente a este escenario, se avanzará en la realización de un censo por parte del Municipio y la Provincia para dimensionar la problemática y planificar respuestas más efectivas.

Además, Vulcano indicó que los espacios de alojamiento existentes se encuentran saturados, como el Hogar Nazaret, mientras que otros dispositivos municipales intentan ampliar su capacidad y gestionar nuevos lugares. La Provincia, por su parte, se comprometió a reforzar la infraestructura en el marco del operativo frío, mientras que organizaciones sociales continuarán con la asistencia diaria.

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Sin embargo, advirtió que la situación es “gravísima” y cuestionó episodios de violencia institucional, al tiempo que remarcó que la responsabilidad de garantizar soluciones es indelegable del Estado.

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