Un importante operativo se llevó a cabo este miércoles por la mañana en la feria ubicada en la Rambla de Mar del Plata, donde más de un centenar de efectivos de fuerzas federales avanzaron con controles en el marco de la Ley de Marcas. El procedimiento fue dispuesto con intervención de la Justicia Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de supervisar la actividad comercial en el predio.

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El despliegue abarcó toda la zona de la feria, que se extiende detrás del Skate Park entre la peatonal San Martín y Rivadavia, e incluso se expandió hacia el sector de playa. Durante el operativo, se realizaron requisas, inspecciones en los puestos y controles sobre los movimientos de los feriantes, al tiempo que se implementaron restricciones para evitar el retiro o el ocultamiento de mercadería. Personal de Prefectura Naval Argentina tuvo a su cargo gran parte del procedimiento, recorriendo el lugar y garantizando el cumplimiento de las medidas.

Según se informó, el objetivo principal es detectar la posible comercialización de productos falsificados o sin autorización, en línea con lo establecido por la Ley de Marcas. Además, las autoridades buscan determinar el origen de la mercadería y analizar la cadena de comercialización, en caso de que existan irregularidades o delitos vinculados.

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La feria de la Rambla, conocida popularmente como “La Saladita de la Bristol”, funciona desde hace años como un mercado informal a cielo abierto en pleno centro de la ciudad. Allí se comercializa una amplia variedad de productos, desde indumentaria y accesorios hasta artículos para el hogar y tecnología, generalmente a precios más bajos que en comercios habilitados.

Este tipo de operativos se enmarca en los controles periódicos que buscan regular la actividad en espacios de venta informal, en un contexto donde también se debate el impacto de estas ferias tanto en la economía local como en el uso del espacio público y el patrimonio urbano.

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