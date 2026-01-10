Cuatro imputados y el secuestro de termotanques eléctricos, griferías de baño, bolsas con cogollos de marihuana, otras con clorhidrato de cocaína, una escopeta recortada y teléfonos celulares fue el resultado de un allanamiento realizado en el barrio San José en el marco de una causa por sustracción de materiales de una obra en construcción.

Personal de la Comisaría Primera, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y por orden de la Fiscalía N°6, realizó los allanamientos en cinco departamentos ubicados en Rodríguez Peña al 3400. La investigación se inició en noviembre pasado, cuando un arquitecto denunció el faltante de 12 termotanques y griferías de baño y cocina de una obra ubicada en Maipú al 3200. Se sospechó de contratistas u operarios que contaban con acceso al lugar.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de tres termotanques eléctricos de 65 litros, cuatro griferías de baño monocomando con duchador, siete bolsas con cogollos de marihuana con un peso total de 12 gramos, seis envoltorios negros con clorhidrato de cocaína que arrojaron un peso de 6,5 gramos, un arma de fuego tipo escopeta recortada calibre 16 marca Kirchsbaum y seis teléfonos celulares.

Como resultado de los allanamientos, quedaron imputadas cuatro personas: un hombre de 34 años por encubrimiento agravado con ánimo de lucro y tenencia de estupefacientes; una mujer de 24 por encubrimiento agravado con ánimo de lucro y tenencia de estupefacientes; otra mujer de 22 años por tenencia ilegal de arma de guerra; y otro hombre de 50 años por encubrimiento.

Además se informó que el sujeto de 34 posee registros por tentativa de robo, infracción al artículo 282 del Código Penal, amenazas, robo agravado a vivienda, lesiones leves y abuso sexual; la femenina de 22 cuenta con antecedentes por tentativa de hurto a comercio; mientras que el masculino de 50 registra infracción a la Ley 23.737 y encubrimiento.

La fiscal interviniente dispuso la notificación de la formación de causa para todos los imputados y ordenó que únicamente el masculino de 34 años sea alojado en la Unidad Penal N°44 del Complejo Penitenciario de Batán.