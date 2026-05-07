En el marco de la investigación por el robo de una moto cometido el pasado viernes 1, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el barrio La Herradura, personal policial logró recuperar el rodado sustraído y secuestrar prendas presuntamente utilizadas en el hecho.

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La diligencia fue llevada adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta y la Comisaría Duodécima, con colaboración de efectivos de la Comisaría Decimocuarta y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), en el marco de una causa que tramita en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una motocicleta que había sido denunciada como robada, junto con prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ilícito.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de un joven de 27 años, quien relató que fue interceptado por cuatro sujetos que se desplazaban en motocicletas de 110 cc mientras circulaba por Francia al 1000. Bajo amenazas, los delincuentes le sustrajeron el rodado y escaparon del lugar.

A partir de tareas investigativas, análisis de plataformas digitales vinculadas a maniobras de “stunt” y el cruce de información con testimonios, los investigadores reunieron pruebas que permitieron solicitar y concretar la orden de allanamiento.

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En el lugar fue identificado un adolescente de 16 años, quien fue notificado de la formación de causa por el delito de robo agravado, por disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4 a cargo del fiscal Carlos Russo. No se adoptaron medidas restrictivas de la libertad.