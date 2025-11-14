Un joven de 22 años fue detenido tras un allanamiento en el barrio Constitución, en el marco de la investigación por un robo agravado ocurrido a comienzos de noviembre.

Ads

El hecho había sido denunciado por un hombre de 47 años, quien relató que el 1 de noviembre, alrededor de las 22.30, fue sorprendido por dos delincuentes armados cuando estacionaba en Derqui y Falkner. Los sujetos, que circulaban en una moto cross blanca y negra, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron su camioneta Toyota SW4 gris y las llaves.

Con el avance de las tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo de las comisarías 15ª y 7ª logró identificar al presunto autor y su domicilio. Ayer, con orden judicial, los efectivos ingresaron a una vivienda de Belisario Roldán al 1400, donde hallaron al imputado y una importante cantidad de elementos vinculados a distintos delitos. Entre lo secuestrado había motos con pedidos de secuestro, vehículos desarmados, motores con numeración suprimida, llantas y ruedas de distintos rodados, documentación de la camioneta robada y teléfonos celulares, entre ellos un iPhone 17 Pro Max.

Ads

La UFI ODEPA, a cargo de la Dra. Lorena Hirigoyen, tomó intervención en el caso. Tras el procedimiento, se dio comunicación al Dr. Morán, de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor, quien dispuso el secuestro de todos los elementos incautados.

Además, ordenó notificar al joven de la formación de causa por encubrimiento y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado a la espera de nuevas medidas judiciales.

Ads

Puede interesarte