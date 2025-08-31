La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) informó que se encuentra realizando tareas de control e investigación sobre los nuevos asociados al Club Atlético Aldosivi, en el marco del partido ante Boca Juniors disputado en el estadio José María Minella.

Desde el organismo advirtieron que, en caso de comprobarse que los flamantes socios se afiliaron de manera irregular para presenciar el encuentro, serán sancionados con la prohibición de concurrencia a todo espectáculo deportivo, una medida que busca desalentar este tipo de maniobras.

La investigación responde a la preocupación por la presencia de hinchas visitantes encubiertos, una práctica que suele intensificarse cuando equipos de gran convocatoria como Boca o River juegan en Mar del Plata.

El ingreso de simpatizantes bajo la figura de socios locales constituye una de las estrategias más utilizadas para eludir las restricciones vigentes.

Aprevide ratificó que reforzará los controles en los accesos y que continuará con el seguimiento administrativo de las afiliaciones en Aldosivi, en coordinación con las autoridades del club. “La prioridad es garantizar la seguridad en el estadio y prevenir hechos de violencia”, remarcaron.

