El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizó un operativo de mantenimiento integral en la Plaza Pueyrredon (Libertad y 20 de Septiembre), mediante tareas de limpieza, corte de pasto, poda de árboles y recuperación de juegos infantiles, en el barrio Nueva Pompeya.

Ads

La intervención abarcó distintos sectores del predio con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad y esparcimiento para los vecinos de la zona. Las cuadrillas efectuaron trabajos de poda y despeje de luminarias en árboles que presentaban riesgos, con el fin de mejorar la visibilidad de las cámaras de seguridad y la iluminación del espacio público.

En cuanto al equipamiento recreativo, se procedió a la reparación y puesta en valor de los juegos infantiles que se encontraban deteriorados.

Ads

Puede interesarte

Además, se realizaron acciones para ordenar el uso del espacio público, retirando a personas que generaban situaciones de inseguridad, con el propósito de garantizar que los vecinos puedan desarrollar actividades deportivas y recreativas sin inconvenientes.

Ads